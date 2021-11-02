В Мордовии завершился первый этап конкурса «Лучший педагогический работник ФКП образовательного учреждения № 113»

В УФСИН РФ по Мордовии завершился первый этап конкурса «Лучший педагогический работник ФКП образовательного учреждения № 113».
В первом этапе конкурса приняли участие девять человек.
Конкурсная комиссия, утвержденная приказом директора ФКП образовательного учреждения № 113, оценивала программы учебных дисциплин, материалы промежуточной и итоговой аттестации, программу воспитания с наличием лекционного материала, портфолио индивидуальных достижений, личные дела обучающихся и документацию учебно-производственной мастерской.
Победителями первого этапа конкурса были признаны семь мастеров:
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Источник: 13.fsin.gov.ru