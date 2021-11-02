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Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии оказали помощь детям, оставшимся без попечения родителей

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии оказали помощь детям, оставшимся без попечения родителей

Сотрудники учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, оказали помощь детям, оставшимся без попечения родителей.

В ЛИУ-3 и ИК-5 был организован сбор средств для оказания помощи детям, находящимся в Темниковском детском доме-интернате. Ребятам были переданы игрушки, одежда, наборы для творчества, канцтовары и сладости.

Сотрудники отдела по конвоированию посетили детский социально-реабилитационный центр «Ясная Поляна». Они привезли детям одежду, обувь, игрушки, а также сладости и фрукты.

Представители уголовно-исполнительной инспекции посетили Большеберезниковский дом ребенка, они передали детям сладкие подарки.

Сотрудники учебного центра УФСИН России по РМ оказали гуманитарную помощь детям-инвалидам, находящимся в Потьминском психоневрологическом интернате с детским отделением. Они привезли в сладкие гостинцы, пообщались с работниками интерната и воспитанниками.

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Источник: 13.fsin.gov.ru