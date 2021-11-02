Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии оказали помощь детям, оставшимся без попечения родителей

Сотрудники учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, оказали помощь детям, оставшимся без попечения родителей.

В ЛИУ-3 и ИК-5 был организован сбор средств для оказания помощи детям, находящимся в Темниковском детском доме-интернате. Ребятам были переданы игрушки, одежда, наборы для творчества, канцтовары и сладости.

Сотрудники отдела по конвоированию посетили детский социально-реабилитационный центр «Ясная Поляна». Они привезли детям одежду, обувь, игрушки, а также сладости и фрукты.

Представители уголовно-исполнительной инспекции посетили Большеберезниковский дом ребенка, они передали детям сладкие подарки.

Сотрудники учебного центра УФСИН России по РМ оказали гуманитарную помощь детям-инвалидам, находящимся в Потьминском психоневрологическом интернате с детским отделением. Они привезли в сладкие гостинцы, пообщались с работниками интерната и воспитанниками.

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Источник: 13.fsin.gov.ru