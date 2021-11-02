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Народные приметы на 10 декабря подскажут, будут ли наблюдаться сильные порывы ветра

Народные приметы на 10 декабря подскажут, будут ли наблюдаться сильные порывы ветра

Народные приметы на 10 декабря помогут определить, имеются ли признаки того, что в обозримом будущем будут иметь место сильные порывы ветра.

Несколько веков назад люди верили, что скорость ветра достигнет максимальных значений в том случае, если в десятый день первого месяца зимы небо утром будет иметь яркий красный окрас.

Если же в этот день очень сильно шумит лес, в скором времени наступит оттепель.

Народные поверья запрещают в этот день без особой надобности брать в руки острые предметы. С чем связано это предостережение, в наши дни сказать нельзя, поскольку соответствующие сведения не сохранились.  

  

 