Народные приметы на 10 декабря подскажут, будут ли наблюдаться сильные порывы ветра

Народные приметы на 10 декабря помогут определить, имеются ли признаки того, что в обозримом будущем будут иметь место сильные порывы ветра.

Несколько веков назад люди верили, что скорость ветра достигнет максимальных значений в том случае, если в десятый день первого месяца зимы небо утром будет иметь яркий красный окрас.

Если же в этот день очень сильно шумит лес, в скором времени наступит оттепель.

Народные поверья запрещают в этот день без особой надобности брать в руки острые предметы. С чем связано это предостережение, в наши дни сказать нельзя, поскольку соответствующие сведения не сохранились.