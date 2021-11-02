Гороскоп на 10 декабря: Водолеям нужно проявить себя, а Львам нужно радоваться мелочам

Овен

В вашей жизни наступил ответственный момент, Овны. На носу большие перемены, времени на раздумья все меньше. Дерзайте! Открывайте себя новому, ищите возможности и помните: сдаваться на финальной дистанции нельзя. А когда почувствуете, что добились чего желали, глубоко вдохните и не забудьте об отдыхе.

Телец

Звезды подсказывают, что вам, Тельцы, в новый день предстоит сделать три важнейшие вещи. Для начала отложите все срочные дела на пару дней. Так у вас появится время сконцентрироваться на действительно важном. Второе — позвоните своим родным и старым друзьям. Даже если старые обиды еще дают о себе знать, найдите силы преодолеть их. Наконец, проведите вечер в свое удовольствие, вы этого заслужили.

Близнецы

Близнецы, вы давно чувствуете, как груз ответственности словно придавил вас к земле. Обязанностей все больше, нервов все меньше. Тащить все на своем только горбу чревато не только для морального здоровья, но и физического. Оглянитесь вокруг — рядом точно есть люди, которые хотят вам помочь, а ваша чрезмерная ответственность только идет вам во вред.

Рак

Бывает, люди отказываются от своих желаний на полпути. Мечты рассыпаются в прах, так и не став реальностью. А ведь, казалось бы, еще чуть-чуть и вот она, заветная! Вспомните, что побудило вас подняться и начать этот путь. Не время сдаваться. Ищите вдохновение в том, что любите, и самая непосильная задача решится под вашим напором. Это ваша жизнь и ваш выбор, не оглядывайтесь на других. Вперед!

Лев

Вселенная напомнит вам в этот день о необходимости уметь радоваться даже мелочам, Львы. Проблемы — проблемами, но не на них одних сошелся свет клином. Просто ищите наслаждение в том, что может предложить текущий момент. Посвятите пару часов жизни простому созерцанию и поискам себя: прогуляйтесь по парку в одиночестве, поставьте любимую мелодию, посидите в тишине. Это сейчас то, что излечит вашу израненную душу.

Дева

Научитесь сдерживать эмоции, Девы. Есть большая вероятность, что в этот день вы столкнетесь с недопонимаем окружающих, они будут искать ваши слабые места и могут ударить в самый неподходящий момент. Не стоит раздувать из ситуации конфликт и бросаться на каждого злопыхателя. Запаситесь терпением и научитесь быть хладнокровным.

Весы

Глобальные перемены в жизни ожидают вас, Весы. Нет ничего дурного в том, чтобы ждать их с легкой настороженностью. Но не время бить в колокол и кричать «караул». Вселенная постоянно преподносит нам сюрпризы и ждать от нее только плохих последствий чревато для вас же самих. Иногда не бывает лишним сменить тактику и поменять взгляд на вещи. Возможно, счастье именно в этом?

Скорпион

Вы притягиваете к себе людей, вы интересны окружающим, но упорно не хотите этого признавать, Скорпионы. Если вы снова оттолкнете от себя другого человека, в следующий раз в аутсайдерах можете оказаться вы сами. Вы словно сеете вокруг себя негатив, пытаясь огородиться от внешних помех. Прошлые отношения могли оставить след из боли, вы чувствуете, что не переживете новую разлуку. Избавьтесь от предубеждений. Пора принять человека, который так давно вас добивается.

Стрелец

Такого спокойного дня в жизни давно не было у вас, Стрельцы. Вы словно пребываете в нирване, ничто не способно потревожить ваш дух. Будет время подумать о прошлом и построить планы на будущее, меньше тревог принесут близкие, работа и вовсе уйдет на второй план. Не упустите шанс и примите взвешенное решение — Вселенная готова вам в этом помочь.

Козерог

Сплин и отчаяние как будто охватили вас, Козероги. Грустные мысли опутали словно оковы и не дают двигаться вперед. Вы чувствуете, как погружаетесь в пучину печали и отчаяния, хотите вырваться из порочного круга. Изменить предначертанный сценарий только в ваших силах! Не поддавайтесь негативным эмоциям. Вам станет гораздо легче, если вы отпустите некоторые пустые желания и вздохнете полной грудью.

Водолей

Прятать голову в песок — не самое лучшее время. Пора выйти из тени и проявить себя, Водолеи. Ваш талант не раз отмечали знакомые и друзья, вам точно есть чем гордиться. Выпрямите плечи, гордо поднимите голову — и смело идите к заветной цели. Продвижение по карьере, прибавка к зарплате или уважение коллег — все это впереди, только поверьте в себя и свои силы.

Рыбы

Как отлично, что в вашей жизни есть лучшие друзья, Рыбы. Поддержка, которая от них исходит, особенно понадобится вам 10 декабря. Даже пара приятных слов из телефонной трубки готова вознести вас до небес. Вас окружают люди, которым действительно важно ваше благополучие. Доверьтесь любимым и близким — они ваша поддержка и опора.