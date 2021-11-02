Жительница Мордовии, намереваясь заработать на торгах, лишилась более 2 миллионов рублей

В Ковылкино местная жительница, решившая увеличить показатель своего дохода, стала жертвой мошенников.

В начале лета текущего года 55-летняя жительница указанного населенного пункта обнаружила сайт, на котором предлагалось получить дополнительный заработок посредством совершения действий в сфере биржевого инвестирования. В данном случае от женщины требовалось только оставить заявку на интернет-странице и перечислить деньги для участия в обозначенном процессе, а затем вышедший с ней на связь мужчина, представившийся брокером, обещал сопровождать все сделки для обеспечения максимальной прибыли.

В итоге гражданка, следуя указаниям незнакомца, пообещавшего помощь в деле инвестирования и гарантировавшего успех дела, перечислила 2,3 млн рублей на неизвестный банковский счет. Когда женщина не смогла вывести свои деньги, она обратилась в полицию, осознав, что стала жертвой мошенников.

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Источник: 13.мвд.рф