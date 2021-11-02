В Мордовии пойдут под суд мужчины, обвиняемые в краже имущества из гаражей

В Ковылкино пойдут под суд несколько мужчин, которым было предъявлено обвинение в краже имущества из гаражей.

Фигурантами данного уголовного дела являются 41-летний житель Зубово-Полянского района, который до начала судебного разбирательства по указанному факту успел оказаться в исправительной колонии в связи с совершением других преступлений, связанных с угрозой убийством и управлением транспортным средством в состоянии опьянения, и два жителя Ковылкино 40- и 22-летнего возраста.

В июне прошлого года указанные жители Мордовии на автомобиле одного из них в ночное время суток приехали в гаражный кооператив, расположенный в Ковылкино. Из двух гаражей обвиняемые похитили надувную лодку, 20 литров бензина, два лодочных мотора и мотоцикл. Общая стоимость данного имущества составляет около 80 тыс. рублей.

Кроме того, выяснилось, что 22-летний парень несколькими годами ранее похитил имущество из гаража, расположенного в Ковылкино, и угнал машину, находясь в Торбеево. Транспортное средство молодой человек продал.

Также было установлено, что 40-летний фигурант уголовного дела угрожал убийством продавцу магазина и матери своей сожительницы.

В скором времени граждане, имеющие множество отягощающих фактов в своих биографиях, выслушают решение суда, которое определит особенности их жизнедеятельности в ближайшем будущем.

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Источник: 13.мвд.рф