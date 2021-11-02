Житель Саранска перечислил мошенникам 10 тысяч рублей, собираясь отправиться на юмористическое шоу

Житель Саранска, желая лично посетить съемку телевизионного шоу юмористической направленности, лишился денег.

Не так давно 36-летний горожанин на одном из сайтов познакомился с девушкой. Последняя в ходе виртуального общения сообщила, что она живет в Москве, не исключено, что в данном случае она сказала правду, но сути дела это никоим образом не меняет. Спустя некоторое время новоиспеченная подруга предложила жителю Саранска сходить на съемку очередного выпуска известного юмористического телешоу. Горожанина данное предложение заинтересовало.

Затем девушка прислала жителю Саранска ссылку на неизвестный сайт, где нужно было указать реквизиты банковской карты под предлогом покупки билетов на телешоу. Горожанина не смутило то, что ему предстоит поделиться конфиденциальной информацией на неизвестном ресурсе. Пренебрегая элементарными основами финансовой безопасности, мужчина указал личные данные. После этого с его банковского счета были списаны денежные средства в сумме 10 тыс. рублей, а девушка перестала выходить на связь. Желая повеселиться, житель Саранска оказался в ситуации, в которой ничего веселого нет и быть не может.

Также читайте о том, что в Мордовии пойдут под суд мужчины, обвиняемые в краже имущества из гаражей.

Источник: 13.мвд.рф