Психологи УФСИН РФ по Мордовии при работе с сотрудниками ведомства используют психофизиологический аппарат «Релана»

Психологи лечебно-исправительного учреждения № 19 УФСИН РФ по Мордовии при проведении индивидуальных мероприятий с сотрудниками используют психофизиологический аппарат «Релана».

Устройство биологической обратной связи «Релана» предназначено для обучения навыкам психофизиологической саморегуляции здоровых лиц под руководством психолога, контроля психологом реакций клиента в процессе беседы, аутотренинга, а также других психодиагностических, психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий.

Проведение тренировок с помощью устройства «Релана» применяется для уменьшения напряжения в целях профилактики стрессовых состояний и способствует снятию утомления.

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Источник: 13.fsin.gov.ru