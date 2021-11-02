Председатель Совета ветеранов УМВД России по Саранску пообщался с воспитанниками ЦВСНП регионального МВД

Воспитанников Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Мордовии навестил глава Совета ветеранов УМВД России по Саранску Кондратьев Анатолий Иванович.

В ходе встречи на примерах их своей жизни, а также на примерах знаменитых людей гость провел беседу, посвященную вопросам самоопределения подростков.

Воспитанники с огромным интересом общались и охотно задавали много вопросов, на которые Анатолий Иванович дал ответы.

Проведение подобных профилактических встреч формирует у детей правовую культуру, прививает осознание общечеловеческих ценностей, помогает понять ошибки и уберечь от повторения противозаконных действий.

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Источник: 13.мвд.рф