В прокуратуре Мордовии состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту наркотиков

В прокуратуре Мордовии под председательством заместителя прокурора республики Кирилла Тетерина с участием руководителей территориальных правоохранительных органов состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту наркотиков, курительных смесей и их распространения.

Были обсуждены принимаемые меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

По итогам обсуждения имеющихся проблемных вопросов были определены пути их решения.

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Источник: epp.genproc.gov.ru