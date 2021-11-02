Представитель прокуратуры Мордовии выступил перед студентами колледжа Средне-Волжского института Всероссийского государственного университета юстиции

Старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Мордовии Д. Ситкин в режиме видео-конференц-связи встретился со студентами колледжа Средне-Волжского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции.

В ходе встречи Д. Ситкин ознакомил студентов с основными направлениями деятельности, структурой и полномочиями органов прокуратуры.

Отдельно представитель ведомства рассказал о мерах прокурорского реагирования на нарушения законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, особенностях осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при предоставлении коммунальных услуг.

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Источник: epp.genproc.gov.ru