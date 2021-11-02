Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора республики о признании недействительным договора аренды земельного участка

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора республики к администрации Каласевского сельского поселения Ардатовского района и ООО «Рассвет» о признании недействительным договора аренды земельного участка и обязательстве данной организации возвратить администрации участок сельскохозяйственного назначения.

Основанием оспаривания сделки явились допущенные ответчиками нарушения земельного законодательства и законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения, выразившиеся в том, что администрацией информация о намерении предоставить земельный участок не была опубликована.

Земельный участок был предоставлен без торгов на льготных условиях в отсутствие документов, подтверждающих участие общества в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.

ООО «Рассвет» не согласилось с данным решением и обжаловало его в суде апелляционной инстанции.

Арбитражный суд Мордовии оставил апелляционную жалобу ООО «Рассвет» без удовлетворения.

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Источник: epp.genproc.gov.ru