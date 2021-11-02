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Народные приметы на 12 декабря подскажут, какая погода будет наблюдаться до конца месяца

Народные приметы на 12 декабря подскажут, какая погода будет наблюдаться до конца месяца

Народные приметы на 12 декабря помогут определить, будет ли вторая половина первого месяца зимы отличаться ясной погодой. 

Дни во второй половине декабря будут светлыми и ясными в том случае, если в двенадцатый день данного месяца небо имеет красный окрас в вечернее время.

Народные поверья также гласят, что в том случае, если до 12 декабря не выпал снега, вся зима будет очень теплой, а снежный покров не будет постоянным и при этом будет характеризоваться в качестве минимального.

Крупный снег, который падает на землю в этот день, сигнализирует о том, что грядет потепление.

Обилие снега 12 декабря сулит хороший урожай.