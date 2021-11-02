В Рузаевке осудили учительницу, обвиняемую в краже денег и ювелирных изделий у школьников

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении учительницы начальных классов, обвиняемой в краже ювелирных изделий.

В период с июня прошлого года по февраль года нынешнего 27-летняя жительница Рузаевки, работая учительницей начальных классов, похищала денежные средства и ювелирные изделия, принадлежащие школьникам. Общая сумма похищенного составила более 270 тыс. рублей.

Решением Рузаевского районного суда преступница была приговорена к 3 годам лишения свободы условно.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru