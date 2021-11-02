Гороскоп на 14 декабря: Ракам стоит освободиться от переживаний, а Тельцам нужно разобраться с мыслями

Овен

Каждый человек рождается со склонностью к определенным вещам. Однако только врожденных качеств недостаточно, навыки даже в любимом деле нужно постоянно развивать и оттачивать. Звезды хотят, чтобы вы задумались, какими сильными сторонами Вселенная одарила именно вас. Можете ли вы с их помощью принести пользу миру?

Телец

Все эти разговоры о пробуждении, просветлении и тысяче различных способов достичь прозрения слишком утомляют. Правда в том, что у каждого свой метод. Сегодня звезды призывают применить свой. Поухаживайте за домашними растениями, сделайте уборку или выберетесь на долгую прогулку — неважно. Главное — разобраться со своими мыслями.

Близнецы

Пик звездопада Геминиды сосредоточил энергию Вселенной в вашу пользу, Близнецы. Сегодня вы можете обнаружить, что двери, которые так долго были закрыты, наконец-то стоят перед вами нараспашку. Входите без тени сомнений — звезды уверяют, вас ждет успех.

Рак

Ограничения или возможности — что вы выберете, Раки? Кто несет ответственность за то, что вы останавливаетесь на полпути? Хватит играть роль «жертвы». А еще научитесь уже выпускать свой гнев наружу. Освободившись от негативных переживаний, которые душат вас, вы получите пространство для радости.

Лев

Иногда нужно просто смириться с тем, что некоторые люди будут учить нас жизни. К несчастью, часть из них обожает провоцировать конфликты и выводить других из себя. Не поддавайтесь сегодня на подобные провокации. Помните, что даже у неприятных людей есть чему поучиться.

Дева

Задумайтесь о своей работе, Девы. Вы часто идете на компромисс и многие стали этим пользоваться. Сейчас вам просто необходимо найти баланс, попробовать понять, что делает вас по-настоящему счастливыми. Резкая смена деятельности или шаг, который от вас никто не ожидает — сегодня станет пропуском в новую жизнь.

Весы

Энергии Вселенной бывают совершенно противоположными. Их столкновение в конечном счете создает гармонию. Сегодня звезды призывают вас подумать о том, как вы справляетесь с противоречиями. Можете ли вы быть мягким, но настойчивым или скромным, но смелым? Сегодня вам пригодится тонкий подход к окружающему миру.

Скорпион

В эти зимние дни легко спуститься по нисходящей спирали. Сегодня вам не нужно искать солнечный свет там, где его нет. Однако вам также не нужно изолировать себя от людей, которые заботятся о вас. Они, скорее всего, неожиданным образом найдут для вас время и силы, если вы предложите или согласитесь на встречу.

Стрелец

Сегодня звезды просят вас задуматься о важности созидания. Причем вам нужно переключить свое внимание на локальные, а не глобальные цели. Подумайте, чего вы хотите достичь в ближайшие недели. Какие люди, вещи или занятия должны появится в вашей жизни? Когда получите ответы, приступайте к работе для получения желаемого.

Козерог

Пришло время сделать то, что у вас получается лучше всего — взглянуть на картину целиком. Как вы хотите, чтобы выглядели следующие несколько лет? Уделите время планированию, а также поиску мест, которые вас вдохновляют. Возможно, пора отправиться в поездку подальше от большого города, чтобы обрести новые цели.

Водолей

Никто не может сделать некоторые вещи так, как вы, Водолеи. Вот в чем ваша ценность — в уникальности и стремлении жить на своих условиях. Сегодня вам нужно найти себе дело, которое послужит обществу. Обретите цель и покажите всем свою магию. Вы здесь не для того, чтобы бороться за лучшее рабочее кресло, а для того, чтобы творить волшебство!

Рыбы

Сегодня вам нужно задействовать силу слова. Настройтесь на лунные потоки. Сегодня они как никогда могущественные. Наступило время сдачи и освобождения; очистки эмоционального мусорного бака, чтобы вы могли начать все заново. Составьте список ментальных вещей, от которых вы хотите избавиться — например, страха перед величием — и предайте их священному огню.