В Мордовии осудили жителя Ленинградской области, обвиняемого в краже денег из банкомата

В Мордовии житель Ленинградской области был признан виновным в похищении денежных средств из банкомата.

В ночь на 5 апреля текущего года в Рузаевке стражами порядка было получено сообщение о том, что из банкомата, установленного в офисе, расположенном по адресу – улица Солнечная, были похищены деньги в сумме 1,945 млн рублей. Преступник, используя аэрозольный баллончик, закрасил камеру видеонаблюдения.

Спустя некоторое время злоумышленник был задержан. Им оказался 44-летний житель Кингисеппского района Ленинградской области. Выяснилось, что мужчина приехал в Мордовию специально для совершения преступления. Гражданин был задержан по месту жительства.

Суд приговорил преступника к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф