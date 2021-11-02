В Рузаевке следователи осматривают место пожара, во время которого погибли три человека

В настоящее время в Рузаевке сотрудниками следственных органов проводятся мероприятия, которые направленны на выяснение обстоятельств пожара, ставшего причиной гибели трех человек.

Ранним утром 15 декабря на территории указанного населенного пункта произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по адресу – улица Пушкина. После ликвидации возгорания на месте происшествия были обнаружены трупы троих мужчин, которые проживали в данной постройке.

Какие-либо признаки насильственного воздействия при осмотре трупов погибших граждан зафиксированы не были.

Предварительная версия происшествия гласит, что возгорание могла спровоцировать эксплуатация самодельного электрического оборудования, с помощью которого отапливался дом.

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Источник: mordovia.sledcom.ru