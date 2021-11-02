Житель Темникова пойдет под суд по обвинению в хранении марихуаны и незаконной рубке деревьев

В Темникове в скором времени выслушает приговор суда местный житель, обвиняемый в совершении двух преступлений.

Первый преступный эпизод в жизнедеятельности фигуранта уголовного дела связан с тем, что весной нынешнего года он вырастил на принадлежащем ему приусадебном участке коноплю, семена которой ранее собрал на заброшенном поле. Мужчина высушил марихуану, а затем стал хранить её с целью последующего личного потребления. Стражи порядка изъяли у обвиняемого 789 г запрещенного вещества, а также порядка 30 г семян конопли.

Немного позже было совершено второе преступление. Мужчина, не имея законного права, срубил три сосны, которые затем продал.

Сейчас материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф