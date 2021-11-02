В Мордовии в ДТП с участием машины скорой помощи пострадали шесть человек

В Чамзинском районе в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи пострадали несколько человек.

Днём 14 декабря на 2-м километре региональной магистрали, соединяющей населенный пункт Комсомольский с трассой, пролегающей между Саранском и Ульяновском, 37-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», совершил ДТП. Данный гражданин грубо нарушил ПДД, не предоставив право первоочередного проезда машине скорой помощи марки УАЗ. Второе транспортное средство двигалось с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Пострадали шесть человек. Телесные повреждения получили водитель легковушки и его попутчики, среди которых 35-летняя женщина, 4-летний мальчик и два 14-летних подростка. Также была травмирована 56-летняя женщина, находившаяся в салоне машины скорой помощи.

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Источник: гибдд.рф