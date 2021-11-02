Народные приметы на 16 декабря подскажут, грядут ли метели и лютые морозы

Народные приметы в наши дни продолжают применяться при составлении прогноза погоды, хотя их достоверность не является высокой, а некоторые формулировки представляют собой настоящую загадку.

К примеру, приметы гласят, что прыгающие звезды в шестнадцатый день наступившей зимы следует воспринимать в качестве предвестников своего рода ужесточения погодной ситуации. В данном случае прогнозируются лютые морозы и обильные снегопады. При этом сложно понять, что же именно подразумевает упомянутая формулировка, связанная с прыгающими звездами. Можно предположить, что речь идет либо о мерцающих, либо о падающих звездах

Мокрый снег 16 декабря поверья называют сигналом о том, что лето будет дождливым.

Сильный треск дров в печи в этот день сулит лютые морозы.