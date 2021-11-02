Гороскоп на 16 декабря: Овнам нужно позаботиться о себе, а Весов ждет романтическая встреча

Овен

В последнее время вы чувствуете, что, делая один шаг вперед, вас отбрасывает на два назад. Вы, Овны, как будто застряли в бесконечной петле, из которой нет выхода. Пора принимать решительные меры. Поберегите себя. Еще немного — и ваши силы исчерпаются. Заботясь о себе и своих потребностях, вы дадите вашему сознанию время на обдумывание важных решений.

Телец

Каждый находит, чему вас поучить, Тельцы. Здесь что-то не так. Почему бы не прислушаться к себе, не копнуть глубже и не узнать, что на самом деле происходит у вас в душе? Чего вы хотите сами от этой жизни? Пора избавиться от отвлекающих факторов и пустых советов окружения. Ваша судьба — в ваших руках.

Близнецы

Душевные потрясения не дают покоя вам, Близнецы. Вокруг словно сгустились черные тучи и все идет наперекосяк, хочется укрыться в самом темном углу. Помните, что даже после ливня на небе появляется радуга, а после черной полосы обязательно проступит белая. Пожалейте свои нервы и поищите счастья в мелочах. Так вы почувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее.

Рак

Вы, Раки, полны идей и готовы воплощать их сиюминутно. Будьте осторожны, обсуждая эти идеи с другими. Окружающие не всегда готовы вас понять — порой, ваш полет мысли может пугать и вызывать противоречия. Не идите на поводу у отстающих. Вы — личность, и сами знаете, как поступить в рабочей ситуации.

Лев

Ошибки на любовном фронте бывают у всех. Бояться их не стоит, Львы. Растущая Луна заставляет вас чувствовать себя неуютно. Придется очень усердно поработать над собой в этот период. Вселенная предостерегает вас от поспешных решений в царстве любви: присмотритесь ко второй половине, и вы поймете — тот ли это человек, с которым вы мечтали связать судьбу.

Дева

Последний год преподал вам много уроков, Девы. Хотя и были разочарования, учитесь быть благодарными судьбе за них. Чем лучше и больше вы учитесь, тем дальше вы продвинетесь на пути к достижению мечты. В новый день подумайте о жизни, которую вы хотите создать для себя в ближайшие годы, и о том, как вы планируете заложить прочный фундамент для будущего.

Весы

У жизни в одиночестве есть свои преимущества. Но как долго вы собираетесь танцевать один в темноте и при этом не заскучать? Звезды предрекают, Весы, что вскоре вы встретите человека, рядом с которым поймете все плюсы совместной жизни. Не исключено, что вы задумаетесь о переезде к возлюбленному.

Скорпион

Вы, Скорпионы, уж точно не сорвиголовы. Продумать каждую мелочь, наметить план, подготовиться к дню завтрашнему — а лучше на неделю, а то и месяц вперед — вот ваш подход к жизни. Не поддавайтесь на авантюры — они точно не раскроют вас с лучшей стороны.

Стрелец

Заигрывания с судьбой до добра не доведут, Стрельцы. Чем больше вы противитесь предначертанному, тем дальше от вас желаемое. Порой, стоит только протянуть руку — и вот оно счастье. Но вы вновь и вновь уходите от ответа, словно боясь ответственности. Вселенная предупреждает: грядут большие перемены. Космос точно даст вам знак — не упустите его.

Козерог

Кажется, у вас проблемы с обязательствами, Козероги. Вы мечтали добиться успеха, но не всегда выполняете работу, необходимую для реализации своей мечты. Хватит сидеть и ждать! Прекратите откладывать дела на потом. Разбейте большие цели на более мелкие, достижимые и поставьте себе реалистичный крайний срок для каждой из них.

Водолей

Мир вокруг меняется, и вас это вдохновляет на новые подвиги и свершения, Водолеи. Новый день не станет исключением. Растущая Луна обещает что-то новенькое: переезд, приятное знакомство, которое может перерасти в большую и светлую любовь, продвижение по карьерной лестнице. Фортуна 16 декабря будет на вашей стороне. Не упустите шанс, ловите удачу за хвост.

Рыбы

Рыбы, вам так хочется насладиться еще пятью минутами сна, выпить еще одну чашечку кофе, просто посидеть после обеда и посмотреть, как медленно падают снежинки. Казалось бы, к чему торопиться? Оправдания бесконечны, и эти отговорки только будут держать вас как будто прикованными. Пора вернуться к своим целям и показать то, на что вы способны. Сосредоточенность и дисциплина — слова силы, которые помогут вам привести в движение колеса судьбы.