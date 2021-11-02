Прокуратура Чамзинского района организовала горячую линию по вопросам обеспечения лекарствами лиц, страдающих сахарным диабетом

В настоящее время прокуратурой Чамзинского района проводится горячая линия по вопросам, касающимся обеспечения необходимыми лекарственными препаратами граждан, у которых был диагностирован сахарный диабет.

Сотрудники ведомства принимают телефонные звонки по вопросам обозначенной категории сегодня, 16 декабря, и продолжат проводить данную работу завтра, 17 декабря.

Граждане, которым известно об отказах в предоставлении лекарств, необходимых в случае сахареного диабета, могут сообщить о данных фактах по следующим телефонным номерам: 8 (834-37) 2-36-78, 2-24-68.

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Источник: epp.genproc.gov.ru