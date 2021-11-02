В Мордовии с осужденными ведется работа по профилактике совершения повторных преступлений

С осужденными, находящимися в лечебном исправительном учреждении № 21 УФСИН РФ по Мордовии, ведется активная работа, направленная на профилактику совершения повторных преступлений.

Основное внимание в ходе профилактики повторных преступлений уделяется воздействию на причины, провоцирующие данные злодеяния.

Важной частью работы психолога по профилактике рецидива преступлений является подготовка к освобождению лиц, отбывающих наказание.

В процессе работы с осужденными проводятся беседы, в ходе которых выясняется формирование планов на будущее, имеет место стимулирование ресоциализации и твердого становления на путь исправления.

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Источник: 13.fsin.gov.ru