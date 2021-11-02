Общественный совет при УФСИН РФ по Мордовии и ОНК республики подвели итоги работы за 2021 год

В УФСИН РФ по Мордовии прошло совместное заседание Общественного совета при данном ведомстве и Общественной наблюдательной комиссии РМ.

Перед началом мероприятия правозащитники и общественники посетили следственный изолятор № 1, где осмотрели камеры для содержания женщин, учебный класс, помещения для проживания осужденных, находящихся в отряде хозяйственного обслуживания, пищеблок.

В ходе заседания было отмечено, что в течение 2021 года члены ОНК и Общественного совета 105 раз посетили подразделения, подведомственные УФСИН России по Мордовии, приняли участие в работе 29 административных комиссий.

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Источник: 13.fsin.gov.ru