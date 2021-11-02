Суд приговорил к тюремному заключению жителя Ковылкинского района, который едва не убил знакомого

В Ковылкинском районе местный житель, ударивший ножом своего знакомого, выслушал приговор суда.

В конце весны текущего года 61-летний гражданин, проживающий в одном из населенных пунктов указанного района, вспомнил о конфликте с 38-летним односельчанином. Данная ссора давно закончилась, но старший участник конфликта решил окончательно доказать оппоненту свою правоту посредством совершения противозаконных действий.

В итоге 61-летний мужчина направился к 38-летнему односельчанину, взяв с собой нож. В доме последнего старший гражданин устроил ссору на почве былого несогласия. В процессе выяснения отношений гость ударил владельца жилья ножом. Пострадавшему понадобилась госпитализация.

Суд приговорил преступника к 3 годам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф