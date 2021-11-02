В Мордовии бывший региональный министр, обвиняемый в мошенничестве, выслушал приговор суда

В Мордовии был осужден бывший региональный министр, уличенный в совершении действий мошеннического характера.

Преступник в 2017 году и годом позже, занимая должность министра культуры и национальной политики Мордовии, совершил противозаконные действия, в результате которых были похищены бюджетные средства в сумме около 1 млн рублей.

Похищение денег было совершено под предлогом оказания услуг коммерческой организации. На самом деле данные услуги не были предоставлены. Денежные средства, выделенные под рассматриваемым предлогом, присвоил бывший министр.

Кроме того, преступник под предлогом выполнения ремонтных работ на двух объектах, расположенных в Саранске, и последующей оплаты данной трудовой деятельности похитил бюджетные деньги в сумме более 5 млн рублей. В данном случае злоумышленник действовал вместе со своим знакомым.

Суд приговорил бывшего министра к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также оштрафовал его на 600 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru