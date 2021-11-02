Житель Саранска, обвиняемый в краже товаров из супермаркета, пойдет под суд

В Ичалковском районе предстанет перед судом житель Саранска, которому было предъявлено обвинение в краже товаров из супермаркета.

В начале ноября 24-летний житель Саранска приехал в населенный пункт Кемля, где проживает его приятель. На следующий день своего пребывания в Кемле парень отправился в супермаркет. В торговом заведении молодой человек положил в карманы куртки несколько упаковок мясной нарезки. Парень решил не платить за товар, покинув супермаркет, минуя кассу. Молодому человеку удалось реализовать преступный замысел, но избежать ответственности уже не выйдет.

Другие покупатели заметили действия обвиняемого, а затем рассказали о них кассиру. В кратчайшие сроки парень был задержан.

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Источник: 13.мвд.рф