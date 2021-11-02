В Мордовии с начала 2021 года было зафиксировано более 1 тысячи административных правонарушений

Стало известно, сколько случаев нарушения административного кодекса было зафиксировано полицейскими в Мордовии с начала нынешнего года.

С 1 января по 30 ноября нынешнего года в республике стражи порядка составили 1 618 протоколов по факту выявления нарушений положений, определенных в качестве обязательных к соблюдению действующим административным кодексом.

Общая сумма штрафов за нарушения обозначенной категории достигла 5,85 млн рублей. Удалось взыскать 4 млн рублей.

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Источник: 13.мвд.рф