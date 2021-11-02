Житель Саранска, который надругался над несовершеннолетней дочерью своей гражданской жены, 14 лет проведет в тюрьме

В Саранске суд огласил приговор в отношении местного жителя, совершившего противозаконный половой акт.

В декабре минувшего года 36-летний житель Саранска совершил действия, которые являются преступлением как с точки зрения уголовного кодекса, так и в случае применения общечеловеческих представлений о морали. Мужчина дважды надругался над 14-летней дочерью своей гражданской жены.

Изначально преступник доказывал, что его интимная связь с несовершеннолетней горожанкой имела место по обоюдному согласию, но стражи порядка выяснили, что эта версия событий не соответствует действительности.

Суд приговорил педофила к 14 годам лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru