В Чамзинке сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста

В Чамзинке сотрудниками Росгвардии был задержан автомобилист, который приступил к управлению транспортным средством, будучи пьяным.

В минувшую субботу, 18 декабря, стражи порядка получили от граждан оперативное сообщение о том, что на улице Терешковой был замечен автомобиль, траектория движения которого свидетельствует о возможном опьянении водителя.

Правоохранители остановили указанное транспортное средство. Затем прибыл экипаж ДПС. Результаты специальной проверки засвидетельствовали, что 31-летний водитель машины пребывает в состоянии опьянения.

Также читайте о том, что житель Саранска перечислил мошенникам почти 4 миллиона рублей.

Источник: 13.rosguard.gov.ru