В Темниковском районе мужчина и его гражданская жена подозреваются в краже денег с банковского счета знакомой

В Темниковском районе суд вынесет приговор в отношении местных жителей, обвиняемых в краже денежных средств с банковского счета своей знакомой.

Летом нынешнего года 31-летний мужчина и его 20-летняя гражданская жена установили на свои мобильные телефоны приложение банка, привязав к нему номер счета своей 63-летней знакомой. С тех пор подозреваемые похитили со счета пострадавшей 370,4 тыс. рублей.

Указанный мужчина и его гражданская супруга были привлечены к уголовной ответственности.

Читайте также о том, что житель Саранска, который надругался над несовершеннолетней дочерью своей гражданской жены, 14 лет проведет в тюрьме.

Источник: 13.мвд.рф