В Мордовии осудили участников преступной группы, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков

В Мордовии выслушали приговор суда участники преступной группировки, деятельность которой была связана со сбытом наркотиков.

Фигурантами данного уголовного дела стали восемь человек, среди которых жители Мордовии и нескольких других регионов РФ.

Осенью 2018 года участники преступной группировки оборудовали так называемые тайники с синтетическими наркотиками на территории Саранска и районов Мордовии.

Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на срок от 2 лет и 6 месяцев до 7 лет и 10 месяцев. Степень наказания зависела от роли отдельно взятого преступника в деятельности группировки.

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Источник: 13.мвд.рф