В МВД по Мордовии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Здоровый образ жизни»

В МВД по Мордовии были подведены итоги проведения операции «Здоровый образ жизни», направленной на пересечение фактов участия несовершеннолетних граждан в сфере незаконного оборота наркотиков, а также употребления последними спиртного и разного рода запрещенных веществ.

За время проведения операции было зафиксировано 23 случая распития гражданами указанной возрастной категории спиртных напитков.

Также было составлено 30 административных материалов в отношении родителей, которые в должной мере не выполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей.

Было выявлено 8 случаев продажи спиртных напитков гражданам, не достигшим возраста совершеннолетия.

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Источник: 13.мвд.рф