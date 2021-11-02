В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, жестоко избившего приятеля

В Саранске полицейские возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, жестоко избившего своего приятеля.

Стражам порядка удалось предварительно выяснить, что в конце ноября текущего года двое жителей Саранска 38- и 51-летнего возраста проводили время в квартире общего знакомого. В определенный момент младшему участнику компании позвонила сожительница его старшего товарища. Последняя грубо выругалась в адрес собеседника. После этого 38-летний мужчина решил лично выяснить отношения с женщиной, отправившись в её квартиру, расположенную этажом ниже.

Выяснение отношений, как это бывает в большинстве подобных случаев, представляло собой ссору. За женщину заступился её 51-летний сожитель. Закончился конфликт тем, что 38-летний гражданин избил оппонента. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

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Источник: 13.мвд.рф