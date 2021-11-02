В спортивном комплексе УФСИН РФ по Мордовии прошел турнир по волейболу, посвященный памяти бывшего начальника исправительной колонии № 5 Николая Шлыкова.

Соревнования проводились по олимпийской системе. Все спорные ситуации рассматривались судейской бригадой. В турнире принимали участие команды посёлков, в которых дислоцируются учреждения, подведомственные УФСИН РФ по Мордовии.

По итогам соревнований победу одержала команда посёлка Явас. Второе место заняла команда посёлка Потьма. Третье место досталось команде «Явасской СОШ».

Также читайте о том, что в Мордовии представитель волонтерского движения посетил следственный изолятор.

Источник: 13.fsin.gov.ru