В Мордовии судебные приставы передадут в пользу государства 15 пар изъятых из оборота кроссовок

Сотрудники УФССП России по Мордовии передадут в пользу государства 15 пар изъятых из оборота кроссовок.

Спортивная обувь ранее была конфискована у жительницы Саранска, являющейся индивидуальным предпринимателем. За незаконное использование товарных знаков предпринимателя привлекли к административной ответственности.

Жительница Саранска не смогла подтвердить наличие у неё исключительного права на фирменный товарный знак, присутствующий на всех кроссовках.

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Источник: r13.fssp.gov.ru