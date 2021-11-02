Энергетики филиала «Мордовэнерго» подвели предварительные итоги реализации основных производственных программ 2021 года

В уходящем году филиал «Мордовэнерго» выполнил поставленные задачи по техническому перевооружению, внедрению передовых технологий, по реализации производственных программ.

В рамках ремонтной кампании отремонтировано 42 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 35 кВ и 110 кВ, 1053 км ВЛ 0,4-10 кВ. Выполнен ремонт 26 подстанций ПС 110 кВ, 8 подстанций ПС 35 кВ, 586 шт. ТП 6-10/0,4 кВ. Расчищено свыше 838 га просек трасс ВЛ 0,4-110 кВ. Всего на реализацию ремонтной программы филиала «Мордовэнерго» в 2021 году направлено 167,7 млн. руб.

В полном объеме выполнены плановые показатели, предусмотренные инвестиционной программой 2021 года. В текущем году значительная часть капитальных вложений была направлена на создание комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса в Республике Мордовия. В соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ продолжился монтаж современных приборов учета, которых в текущем году установлено более 12,4 тысяч штук. Было также реализовано несколько крупных проектов по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

Всего в уходящем году в центр обслуживания потребителей было подано 2554 заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям. Для реализации этой задачи специалистами филиала «Мордовэнерго» введено в эксплуатацию 59,0 км линий электропередачи, освоено капитальных вложений на сумму 179,6 млн. руб., трансформаторная мощность всех объектов техприсоединения составила 6,8 МВА.

В рамках технологического присоединения специалисты филиала обеспечили электроснабжение нескольких значимых для региона объектов в сфере АПК, строительства, торговли и социальной сферы.