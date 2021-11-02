В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже поддельных трудовых книжек

Прокуратурой Большеигнатовского района были выявлены факты размещения в Интернете для свободного доступа объявлений о продаже трудовых книжек с заполненной информацией, подтверждающей стаж работы.

Статьей 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за изготовление и сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Прокуратурой района в суд было подано 3 административных исковых заявления, которые были рассмотрены и удовлетворены.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru