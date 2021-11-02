В Мордовии прокуратура в судебном порядке добилась признания недействительным договора аренды

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным договора аренды, заключенного между муниципальным унитарным предприятием «Жилищник» Большеигнатовского района и ООО «Мордовская водопроводно-канализационная компания».

Основанием оспаривания сделки стало нарушение требований законодательства, выразившееся в игнорировании установленного порядка передачи в пользование объектов коммунального назначения (водоснабжения).

Срок эксплуатации спорного имущества (объекты водоснабжения, канализационный коллектор, водозаборные узлы, сооружение трубопроводного транспорта) на момент заключения сделки превышал 5 лет, по причине чего их передача в пользование могла быть осуществлена только по результатам торгов на право заключения концессионного соглашения, которые не были проведены.

Также читайте о том, что в Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже поддельных трудовых книжек.

Источник: epp.genproc.gov.ru