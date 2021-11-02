В Мордовии сотрудниками Росгвардии за неделю было отработано 83 выезда на охраняемые объекты

В Мордовии за минувшую неделю (с 13 по 19 декабря) сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии было отработано 83 выезда на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал о ЧП.

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел, для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 44 раза.

Экипажами вневедомственной охраны, находящимися на маршрутах патрулирования, было пресечено 128 административных правонарушений.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru