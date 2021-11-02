В Саранске был осужден мужчина, обвиняемый в организации и проведении азартных игр

В Саранске выслушал приговор суда местный житель, обвиняемый в организации и проведении азартных мир на противозаконных основаниях.

В период с февраля по июль прошлого года 31-летний житель Саранска, будучи участником преступной группировки, в нежилых помещениях проводил азартные игры. Известно, что упомянутая группировка осуществляла свою деятельность не только на территории Мордовии, но и в других регионах России.

Суд приговорил жителя Саранска к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Также преступник был оштрафован на 120 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru