Житель Зубовой Поляны, который выстрелил в знакомых во время ссоры, пойдет под суд

В Зубовой Поляне в скором времени предстанет перед судом местный житель, который во время ссоры в качестве аргумента решил использовать оружие.

В начале февраля текущего года 39-летний житель указанного населенного пункта поссорился со своими знакомыми на почве личной неприязни. Мужчина принимал участие в процессе выяснения отношений, будучи пьяным. Доказать правоту своей позиции гражданин решил путем совершения практических действий высокой степени опасности.

Мужчина, находясь на крыльце своего дома, несколько раз выстрелил из охотничьего ружья по автомобилю, в салоне которого находились его оппоненты. От полученных телесных повреждений один из пострадавших скончался. Второй оппонент обвиняемого получил телесные повреждения средней степени тяжести.

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Источник: epp.genproc.gov.ru