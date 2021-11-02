В одной из исправительных колоний Мордовии психолог проводит занятия с личным составом

Старшим психологом исправительной колонии № 6 УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по сплочению коллектива, обучению простейшим методам саморегуляции и преодоления психологического барьера, направленная на снижение эмоционального напряжения сотрудников.

В ходе проведения занятий у сотрудников формируется чувство доверия по отношению к своим коллегам, они обучаются выполнению совместной профессиональной деятельности, изучают и применяют на практике навыки саморегуляции, происходит сплочение коллектива.

Грамотный и деликатный подход позволяет обучить сотрудников способам решения проблемных ситуаций, сплотить их и сформировать взаимопонимание между ними.

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Источник: 13.fsin.gov.ru