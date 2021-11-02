Прокурор Большеберезниковского района санкционировал арест имущества предприятий, имеющих задолженности по налоговым платежам

В связи с неисполнением сельскохозяйственными предприятиями Большеберезниковского района ООО «Искра» и ООО «Колос» обязанности по уплате налогов межрайонная инспекция ФНС России № 3 по РМ обратилась в прокуратуру упомянутого района с постановлениями об аресте имущества должников.

Прокурор Большеберезниковского района, установив, что предъявляемые налоговым органом требования к аресту имущества соблюдены, принял решения о санкционировании ареста имущества указанных предприятия на суммы 867 тыс. и 285 тыс. рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru