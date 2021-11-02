Суд удовлетворил иск прокурора Ленинского района Саранска о взыскании денег в качестве компенсации ущерба, причиненного вырубкой деревьев

Ленинским районным судом Саранска было удовлетворено исковое заявление прокурора района о взыскании в пользу бюджета города более 600 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного вырубкой.

Указанные деревья в количестве более 100 штук были срублены на земельном участке, расположенном в садоводческом товариществе «Пеньковец» в августе 2019 года.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что деревья росли на землях, право собственности на которые не разграничено.

Какие-либо документы, разрешающие вырубку, уполномоченными органами не выдавались.

Размер ущерба, причиненного зеленому фонду Саранска, составил более 600 тыс. рублей.

Виновными в данном случае являются двое жителей города.

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Источник: epp.genproc.gov.ru