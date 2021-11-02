В Лямбирском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал 29-летний парень

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадал 29-летний гражданин.

Происшествие произошло днём 24 декабря на 178-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой «Урал». По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21124, совершая обгон, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком марки «ДАФ».

Телесные повреждения получил водитель легковушки. Автомобилист был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф