В Мордовии директор лесничества предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении директора лесничества, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

В прошлом году обвиняемый, осуществляя трудовую деятельность на должности директора ГКУ РМ «Зубовское территориальное лесничество», предоставил руководитель коммерческой организации разрешение на проведение ряда работ, которые представляют собой нарушение законодательства. Речь идет о работах по строительству моста, обустройству грунтовой дороги и оборудованию противопожарного водоема. Незаконный аспект деятельности в данном случае заключается в том, что проведение работ предусматривало незаконную вырубку деревьев и повреждение почвы.

Обвиняемый оказывал содействие коммерческой организации, запрещая своим подчиненным каким-либо образом препятствовать проведению работ.

Коммерческой организацией было срублено более 40 деревьев. Также была самовольно снята почва. Общая сумма ущерба составила более 54 млн рублей.

Кроме того, стражи порядка изъяли у обвиняемого 10 патронов для револьвера.

Сейчас материалы уголовного дела в отношении директора лесничества находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что жительницу Рузаевки осудили за убийство знакомой.

Источник: mordovia.sledcom.ru