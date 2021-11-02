Житель Ромодановского района, выстреливший в случайного прохожего из газового пистолета, пойдет под суд

В Саранске пойдет под суд мужчина, который выстрелил из пистолета в случайного прохожего.

В сентябре нынешнего года 41-летий житель села Белозерье Ромодановского района находился в Саранске. На одной из улиц города мужчина поссорился со случайным прохожим. Причиной тому стала внезапная неприязнь, не имеющая реальных оснований в виде конкретных действий или высказываний незнакомца. В порыве гнева житель Ромодановского района достал имевшийся при себе газовый пистолет, после чего выстрелил пострадавшему в бедро. Затем обвиняемый скрылся с места преступления.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Ромодановского района находятся на рассмотрении суда.

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Источник: epp.genproc.gov.ru