В Саранске 18-летняя девушка пойдет под суд за повторное нанесение побоев

В Саранске местная жительница, которая в течение минувшей осени продемонстрировала болезненную страсть к нанесению побоев, предстанет перед судом.

Во второй половине октября текущего года 18-летняя жительница Саранска избежала уголовной ответственности за нанесение побоев в связи с примирением сторон.

Первые проблемы с законом не стали для горожанки поучительной историей, из которой следовало бы сделать выводы. В начале ноября девушка, будучи пьяной, как говорят в народе, взялась за старое. Горожанка избила 40-летнюю женщину.

Житель Ромодановского района, выстреливший в случайного прохожего из газового пистолета, пойдет под суд

Источник: epp.genproc.gov.ru