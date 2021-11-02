В Мордовии жительница Калужской области пойдет под суд по обвинению в краже денег с банковской карты пенсионера

В Ромодановском районе выслушает приговор суда жительница Калужской области, обвиняемая в краже денежных средств с банковской карты пенсионера.

Как было установлено стражами порядка, недавно приехавшая в указанный район Мордовии жительница Калужской области 45-летнего возраста, не имея постоянного места работы, помогала по хозяйству 62-летнему местному жителю. Пенсионер передал своей помощнице банковскую карту, с помощью которой она оплачивала коммунальные услуги и покупала продукты питания.

В начале августа текущего года жительница Калужской области похитила с банковской карты мужчины более 190 тыс. рублей. Эти деньги она потратила на покупку мобильного телефона своему сожителю, подарка знакомой, одежды, продуктов питания и спиртного.

Свою вину женщина не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф